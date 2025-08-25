हिमाचल में भारी बारिश: भाखड़ा बांध का जलस्तर अधिकतम स्तर से मात्र 11 फुट दूर, फ्लड गेट खाेले

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 04:54 PM
प्रदेशभर में जोरदार बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं भाखड़ा बांध भी पानी से लबालब भर चुका है। भाखड़ा बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने से मात्र 11 फुट दूर है।
ऊना (सुरेन्द्र): प्रदेशभर में जोरदार बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं भाखड़ा बांध भी पानी से लबालब भर चुका है। भाखड़ा बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने से मात्र 11 फुट दूर है। एशिया के सबसे बड़े बांधों में शामिल भाखड़ा बांध में अधिकतम जलस्तर की क्षमता 1680 फुट है। सोमवार को भाखड़ा बांध का जलस्तर 1668.57 फुट दर्ज किया गया है।
भाखड़ा बांध के फ्लड गेट आज भी करीब 2 फुट तक खुले हुए हैं। भाखड़ा बांध में पानी की आमद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह भाखड़ा बांध का जलस्तर 1665 फुट रिकाॅर्ड किया गया था। इसमें अब करीब 4 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है। भाखड़ा बांध में 64811 क्यूसिक पानी आ रहा है। भाखड़ा बांध से टर्बाइनों के माध्मम से 38167 क्यूसिक पानी छोड़ जा रहा है।
यदि नंगल डैम की बात करें तो यहां से विभिन्न नहरों और सतलुज नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नंगल हाइडल नहर का जलस्तर 12500 क्यूसिक है, वहीं आनंदपुर नहर का जलस्तर 10150 क्यूसिक जबकि सतलुज नदी का जलस्तर 20650 क्यूसिक है। भाखड़ा बांध के तहत बनी गोबिंद सागर झील का पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर-अंदरौली झील के बीच स्थित शिव मंदिर भी अब पानी से लगभग घिरने की कगार पर पहुंच गया है।