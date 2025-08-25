Accident: दाड़लाघाट में नैशनल हाईवे-22 पर सीमैंट से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत

हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट इलाके में एक दुखद हादसा हुआ है। गांव छामला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सीमेंट से भरा एक ट्रक (एचपी63-4036) अनियंत्रित होकर पलट गया।

दाड़लाघाट (सोनी): हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट इलाके में एक दुखद हादसा हुआ है। गांव छामला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सीमेंट से भरा एक ट्रक (एचपी63-4036) अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक के चालक की मौके पर ही जान चली गई। इसकी पुष्टि डीएसपी दाड़लाघाट संदीप कुमार शर्मा ने की है।

डीएसपी के अनुसार दाड़लाघाट थाने में अंकुश कुमार पुत्र विनोद कुमार गांव धरोला तहसील कंडाघाट सोलन ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि सीमैंट से लदा ट्रक बीती रात दाड़लाघाट से बिलासपुर की ओर जा रहा था। दाड़लाघाट से कुछ ही दूरी पर गांव छामला में यह ट्रक अनियंत्रित होकर नैशनल हाईवे पर पलट गया।

इस दुर्घटना में मृतक की पहचान अर्पित (21) गांव पोहनी, डाकघर नम्होल व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।