हिमाचल में आफत बनी बारिश: स्कूल की दीवारें तोड़कर कमरे में घुसा मलबा, शिक्षकों ने भागकर बचाई जान

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां बारिश से नुकसान न हुआ हो। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़ रहा है। इसी बीच, ऊना जिले में आज एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया।

ऊना जिले के अबादा बराना प्राइमरी स्कूल में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। स्कूल के पीछे अचानक भूस्खलन (landslide) हुआ, जिससे मलबा स्कूल के अंदर घुस गया। उस समय स्कूल के अंदर चार शिक्षक मौजूद थे। भूस्खलन का मलबा स्कूल की दीवारों को तोड़कर कमरे में भर गया। शिक्षकों ने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई और स्कूल से बाहर भागे।

स्कूल में बच्चों के लिए छुट्टी थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मलबे के कारण कमरे में लगभग तीन से चार फीट तक मिट्टी और पत्थर भर गए हैं।