  • चंडीगढ़ से ऊना आ रही HRTC बस के चालक-परिचालक से गाड़ी सवाराें ने की मारपीट, जानें क्या है पूरा मामला

25 Aug, 2025 09:00 PM

hrtc bus driver and conductor beaten up in ganguwal

हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की चंडीगढ़ से ऊना आ रही बस के चालक-परिचालक से गाड़ी में सवार लोगों द्वारा गंगूवाल (पंजाब) में मारपीट करने का मामला सामने आया है।

ऊना (मनोहर): हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की चंडीगढ़ से ऊना आ रही बस के चालक-परिचालक से गाड़ी में सवार लोगों द्वारा गंगूवाल (पंजाब) में मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में एचआरटीसी के चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए आनंदपुर साहिब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। परिचालक ने इस घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है।

जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी ऊना डिपो की चंडीगढ़ से सरीमोलक बस सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर चलती है। बस के परिचालक नितीश ने बताया कि गंगूवाल से पीछे उनसे एक थार गाड़ी ने पास लिया। उसके बाद थार गाड़ी द्वारा बस के आगे बार-बार ब्रेक लगाई जा रही थी और इस दौरान गाड़ी पलटने से बच गई। जब उन्होंने बस को साइड में खड़ी करके थार गाड़ी चालक से इस बारे में पूछने लगे तो इतने में एक ओमनी वैन आई और उसमें सवार लोग बस के चालक रफीक मोहम्मद से मारपीट करने लग पड़े। उक्त लोगों द्वारा की गई मारपीट से चालक को सिर व कमर में काफी चोटें आई हैं। यह मामला दोपहर करीब 2 बजे के बीच का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है।

