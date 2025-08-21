Main Menu

Himachal: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर टोल वसूली को लेकर हंगामा, प्रशासन-एनएचएआई आमने-सामने

21 Aug, 2025

जिला मैजिस्ट्रेट बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत टोल वसूली पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद वीरवार को गरामोड़ा और बलोह टोल प्लाजा में टोल वसूला गया।

बिलासपुर (बंशीधर): जिला मैजिस्ट्रेट बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत टोल वसूली पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद वीरवार को गरामोड़ा और बलोह टोल प्लाजा में टोल वसूला गया। इससे वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई और बलोह में फोरलेन करीब दो घंटे तक जाम रहा। मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने एनएचएआई अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। बैठक में फोरलेन सड़क पर आए दिन हो रहे भूस्खलन, पत्थर गिरने और यातायात की असुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। एनएचएआई अधिकारियों ने टोल निलंबन वापस लेने की मांग रखी, जिस पर उपायुक्त राहुल कुमार ने स्पष्ट किया कि जब तक सड़क सुरक्षित नहीं होती और उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक टोल वसूली की अधिसूचना वापस नहीं ली जाएगी, साथ ही एनएचएआई को शीघ्र कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

टोल प्लाजा पर विरोध और नारेबाजी
बता दें कि सुबह बलोह टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने टोल वसूली का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस नेता एवं जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने टोल कर्मियों को प्रशासनिक अधिसूचना का हवाला दिया, लेकिन कर्मियों ने आदेशों को दरकिनार करते हुए वसूली जारी रखी। इससे माहौल गरमा गया और लोगों ने नारेबाजी कर टोल प्लाजा को घेर लिया। गौरव शर्मा ने इस पूरे प्रकरण के लिए केंद्र सरकार और एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फोरलेन का निर्माण केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ है, लेकिन बार-बार होने वाले भूस्खलन ने इसे मुसीबत की सड़क बना दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सड़क जगह-जगह से एकतरफा है, जाम आम बात है और यात्रियों को कोई वास्तविक सुविधा नहीं मिल रही, तो आखिर किस आधार पर टोल वसूला जा रहा है? मामले के भड़कने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में लिया। इसके बाद टोल कर्मियों ने फिलहाल वसूली रोक दी और यातायात बहाल कर दिया गया।

