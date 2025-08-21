Jaymanti Murder Case: कलियुगी बेटे ने पहले मां पर बरसाए मुक्के, फिर रस्सी से गला घोंटकर छीन ली सांसें

पुलिस थाना पच्छाद के एसएचओ जय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब क्राइम सीन रिक्रिएट कर जयमंती मर्डर केस की परत-दर-परत खोलीं, तो सामने आया कि किस कद्र कलियुगी बेटे ने अपनी मां के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उसे हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद...

नाहन (आशु वर्मा): पुलिस थाना पच्छाद के एसएचओ जय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब क्राइम सीन रिक्रिएट कर जयमंती मर्डर केस की परत-दर-परत खोलीं, तो सामने आया कि किस कद्र कलियुगी बेटे ने अपनी मां के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उसे हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बता दें कि पुलिस आरोपी बेटे पुष्प कुमार (31) को हत्या की इस सनसनीखेज वारदात के मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए मौके पर ले गई थी। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसने किस तरह से अपनी मां की हत्या की और फिर वारदात के बाद जुर्म छिपाने के मकसद से उसने क्या-क्या किया। पुलिस की मानें तो अभी तक की जांच में सामने आया कि पहले आरोपी ने अपनी 51 वर्षीय मां जयमंती के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसके मुंह पर मुक्के बरसाए। इससे वह लहूलुहान हो गई। फिर इस कपूत बेटे ने रस्सी से अपनी मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी अपनी मां के शव को घर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में ले गया और कस्सी से जमीन खोदकर शव को दफना दिया। पुलिस ने उस कस्सी को भी बरामद कर लिया है।

शव दफनाने के बाद घर लाैटा, कपड़े धोए और फर्श पर बिखरे खून को साफ किया

पुलिस सूत्रों के अनुसार शव को जमीन में दबाने के बाद आरोपी वापस घर लौटा। अपने शरीर पर पहने कपड़ों को आरोपी ने पानी से धोया। आरोपी के इन कपड़ों को भी पुलिस ने घर से ही बरामद कर लिया है। इसके अलावा आरोपी ने मारपीट के दौरान घर के फर्श पर बिखरे खून को कपड़े (पोंछे) से साफ किया। यह पोंछा भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल घर पर छिपाई रस्सी को भी बरामद किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने जमीन-जायदाद के लालच में ही अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। उधर, हत्या के इस मामले में एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार काे उसे पुनः अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है।

जनवरी माह में भी माता-पिता के साथ की थी मारपीट

पुलिस के अनुसार आरोपी ने जनवरी माह में भी अपने माता-पिता के साथ मारपीट की थी। जून माह में पति के देहांत के बाद आरोपी की मां जयमंती अपने बेटे से नाराज और डर के चलते अपने मायके चली गई, लेकिन मां की ममता उसे हाल ही में 11 अगस्त को वापस चड़ेच गांव अपने घर खींच लाई। घर लौटने के 5 दिन के बाद ही इस कलियुगी बेटे ने 16 अगस्त को अपनी मां जयमंती को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया।

वारदात के बाद मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गया था पुलिस थाने

बता दें कि वारदात के बाद जब गत सोमवार को यह कलियुगी बेटा अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना पहुंचा, तो मृतक महिला की बेटी और आरोपी की बहन धनवंती देवी भी थाने पहुंची और उसने अपने सगे भाई पर मां की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ। आरोपी सराहां में मोची की दुकान चला रहा था।

मामले में पुलिस की जांच जारी : एसपी

उधर, एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले अपनी मां के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल रस्सी और कस्सी को रिकवर कर लिया गया है। एफएसएल की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है। मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है।