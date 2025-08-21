भयानक हादसा: बस की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति घायल

सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर-घुमारवीं सड़क पर बध्यात में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया।

बिलासपुर (बंशीधर): सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर-घुमारवीं सड़क पर बध्यात में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार औहर निवासी महेंद्र पाल अपनी पत्नी जमना देवी के साथ स्कूटी पर बिलासपुर की ओर आ रहे थे।

इसी दौरान बध्यात में आगे चल रही एक निजी बस सवारियां उतारने के लिए रुकी। स्कूटी चालक महेंद्र पाल ने बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी बीच पीछे से आ रही दूसरी निजी बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दंपति सड़क पर गिर कर घायल हाे गया।

हादसे के तुरंत बाद घायल दंपति को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जमना देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि महेंद्र पाल का उपचार किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि हादसे में शामिल बस को जब्त कर लिया गया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।