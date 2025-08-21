सावधान! हिमाचल में आफत बनकर आ सकती है भारी बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Aug, 2025 10:28 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज मिलाजुला है। आज, यानी वीरवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है।

कल, शुक्रवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इसके बाद, 24 से 26 अगस्त तक मौसम और भी करवट लेगा। कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलजमाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन दिनों में सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

यह अलर्ट किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारी बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। सरकार और प्रशासन ने भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

