बिलासपुर में दर्दनाक हादसा: फोरलेन पर टेंपो-स्कूटी की भीषण टक्कर, दो की मौत

हिमाचल डेस्क। किरतपुर-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बिलासपुर के गरामोड़ा में हुई, जहां एक टेंपो और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी में तुरंत आग लग गई और टेंपो भी पलट गया।

हादसा गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे बिलासपुर के ही रहने वाले थे। इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत दोनों शवों को एनएचएआई की एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। इस दुखद घटना की खबर सुनते ही एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल और जिला परिषद के उपाध्यक्ष मान सिंह धीमान भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।