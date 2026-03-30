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हिमाचल बजट समाज के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा: अनुराग शर्मा

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Mar, 2026 01:03 PM

himachal budget will live up to expectations anurag sharma

देवभूमि के विकास को नया आयाम देने वाले हालिया बजट पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने अपनी मुहर लगा दी है। कुल्लू के अटल सदन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने इस बजट को केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हिमाचल की उन्नति का एक 'ब्लूप्रिंट' करार...

हिमाचल डेस्क। देवभूमि के विकास को नया आयाम देने वाले हालिया बजट पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने अपनी मुहर लगा दी है। कुल्लू के अटल सदन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने इस बजट को केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हिमाचल की उन्नति का एक 'ब्लूप्रिंट' करार दिया। शर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट समाज के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है।

अनुराग शर्मा ने बजट की बारीकियों पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह का वित्तीय संतुलन साधा है, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि खेती-बाड़ी और बागवानी को बजट का मुख्य स्तंभ बनाया गया है। डेयरी क्षेत्र में दिए जा रहे प्रोत्साहन से ग्रामीण आय में भारी उछाल आएगा।

'ग्रीन एनर्जी' और 'डिजिटल गवर्नेंस' पर सरकार का दांव हिमाचल को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से संपन्न राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। महिलाओं के कल्याण और युवाओं के कौशल विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं राज्य के सामाजिक ढांचे को और मजबूती प्रदान करेंगी।

साहसिक पर्यटन पर 'सियासी' वार-पलटवार

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प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने पर्यटन के मुद्दे पर तीखे तेवर भी दिखाए। उन्होंने बीड़-बिलिंग और मनाली जैसे विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट्स को लेकर लोकसभा सांसद द्वारा दिए गए बयानों को पूरी तरह भ्रामक बताया।

उन्होंने कहा कि "पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और मानकों पर गलत बयानबाजी करना राज्य की छवि को नुकसान पहुँचाने जैसा है। प्रदेश सरकार साहसिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है।"

अनुराग शर्मा ने भरोसा जताया कि यह बजट न केवल राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार कर आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। उनके अनुसार, यह बजट हिमाचल को 'भविष्य का राज्य' बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा।

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