Hamirpur: सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के 390 पदों के लिए आवेदन 4 मई तक

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Apr, 2026 09:01 PM



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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सीबीएसई स्कूलों में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के 78-78 पदों तथा काॅमर्स के 156 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।