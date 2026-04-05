इलेक्शन मोड में हिमाचल भाजपा, मंडी में 6 और 7 अप्रैल को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक

Shimla News : हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर लिया है और अब आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है।

Shimla News : हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर लिया है और अब आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है।



मंडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा, 'संगठनात्मक अभ्यास के हिस्से के रूप में, मंडी में भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी।' उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक तीन सत्रों में होगी, जबकि 7 अप्रैल को प्रदेश कार्यसमिति की मुख्य बैठक संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले छह महीनों से जमीनी स्तर पर संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक अपने नेटवर्क का विस्तार किया है।



बिंदल ने जानकारी दी कि प्रदेश में 171 मंडलों का गठन किया जा चुका है और लगभग 8,000 पोलिंग बूथों पर संगठनात्मक ढांचा स्थापित कर लिया गया है। इसके साथ ही, समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सौदान सिंह, तरुण चुघ, श्रीकांत शर्मा और संजय टंडन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।