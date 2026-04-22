कांगड़ा के गंग भैरव मंदिर के पास दो संदिग्ध युवक चिट्टे के साथ काबू

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Apr, 2026 12:08 PM

हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थानीय लोगों ने मिलकर नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार, गंग भैरव मंदिर के पास स्थानीय लोगों को दो युवकों पर शक हुई जिसके कारण उन्होनें उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और उनके पास...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थानीय लोगों ने मिलकर नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार, गंग भैरव मंदिर के पास स्थानीय लोगों को दो युवकों पर शक हुई जिसके कारण उन्होनें उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और उनके पास से चिट्टा बरामद किया गया।

पुलिस को दी सूचना

इस उपरांत पुलिस ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पकड़े गए दोनों युवक कांगड़ा के ही गुप्त गंगा और दूंगा बाजार इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

