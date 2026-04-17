"हिमाचल में पंचायती राज, स्थानीय निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे", बोले CM  सुक्खू

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरूवार को कहा कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जाएंगे और प्रधान तथा खंड विकास समिति (बीडीसी) के पदों के लिए कोई भी...

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरूवार को कहा कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जाएंगे और प्रधान तथा खंड विकास समिति (बीडीसी) के पदों के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

कांग्रेस का एक नया आंतरिक संगठन गठित किया गया

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक के अलावा इस मामले पर राजनीतिक मामलों की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नया आंतरिक संगठन गठित किया गया है और राजनीतिक मामलों की समिति, कार्यसमिति और जिला अध्यक्षों की बैठक भी आयोजित की जा रही है।

सुक्खू ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मेरा मानना है कि यह निर्णय लिया जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। प्रधान और खंड विकास समिति (बीडीसी) के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकेगा।" हिमाचल प्रदेश में 31 मई से पहले 3,600 से अधिक पंचायतों, सात नगर निगमों, 29 नगर परिषदों और 37 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं।