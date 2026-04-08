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हिमाचल में 'ऑरेंज अलर्ट'... फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जानें आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Apr, 2026 12:57 PM

orange alert in himachal western disturbance to become active again

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। मंगलवार रात से ही राजधानी शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऊंचे इलाकों जैसे अटल टनल, रोहतांग दर्रा, भरमौर और पांगी की पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। मंगलवार रात से ही राजधानी शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऊंचे इलाकों जैसे अटल टनल, रोहतांग दर्रा, भरमौर और पांगी की पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड लौट आई है।

मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहाँ तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। मंगलवार को तापमान में भारी गिरावट देखी गई, जो पिछले दिन के मुकाबले लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है।

बुनियादी सुविधाओं पर असर

खराब मौसम के कारण राज्य के कई हिस्सों में आम जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। चंबा जिले में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। पांगी के पास लैंडस्लाइड होने से सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसे खोलने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। सोलन जैसे जिलों में रात भर हो रही बारिश की वजह से स्कूली बच्चों और अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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अप्रैल में बारिश का रिकॉर्ड

हैरानी की बात यह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सामान्य से 82% अधिक बारिश दर्ज की गई है। शिमला, सोलन और मंडी में बादल जमकर बरसे हैं, जबकि ऊना और किन्नौर में तुलनात्मक रूप से कम बारिश हुई है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 9 अप्रैल को मौसम खराब रहने की संभावना है। 10 अप्रैल को इस दिन धूप खिलने की उम्मीद है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है।

11 से 13 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होगा, जिससे फिर से बारिश, बर्फबारी और अंधड़ आने के आसार हैं।

बीआरओ (BRO) की टीमें बर्फ हटाने और बंद रास्तों को बहाल करने के काम में लगातार जुटी हुई हैं ताकि यातायात को फिर से सुचारू किया जा सके।

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