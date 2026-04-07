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मंडी में भीषण अग्निकांड: लेदर पर्स व गिफ्ट शॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Apr, 2026 03:19 PM

massive fire in mandi fire breaks out in leather purse and gift shop

मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर 12 (भगवान मोहल्ला) में मंगलवार सुबह तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक लेदर पर्स और गिफ्ट आइटम की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते ऊपरी मंजिल पर बने मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया।

हिमाचल डेस्क। मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर 12 (भगवान मोहल्ला) में मंगलवार सुबह तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक लेदर पर्स और गिफ्ट आइटम की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते ऊपरी मंजिल पर बने मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि घर के सदस्यों को अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागना पड़ा। यह दुकान स्थानीय निवासी हरीश शर्मा की थी, जो हादसे के वक्त व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर थे।

हादसे का मुख्य विवरण

आग सुबह लगभग 5:30 बजे लगी। प्राथमिक तौर पर इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान में रखा सारा कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। अनुमान के मुताबिक पीड़ित परिवार को करीब 25 से 30 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है।

स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया कि पोस्ट ऑफिस रोड पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुँचने में देरी हुई। अगर रास्ता साफ होता, तो नुकसान को कम किया जा सकता था।

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प्रशासनिक कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की डिप्टी मेयर और स्थानीय पार्षद माधुरी कपूर मौके पर पहुँचीं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। फिलहाल, शहरी चौकी पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जाँच की जा रही है।

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