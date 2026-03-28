Kangra: जहरीला पदार्थ खाने वाले की टांडा में मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Mar, 2026 05:13 PM



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गग्गल पुलिस थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस को बताया कि रात को उसे उल्टी करते हुए देखा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज ले जाया गया।