Sirmaur: पांवटा साहिब में स्मैक और नशीले कैप्सूल बरामद, महिला समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पांवटा साहिब: सिरमाैर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए 2 अलग-अलग मामलों में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से स्मैक और नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पहले मामले में पांवटा साहिब की डिटैक्शन सैल की टीम ने देवी नगर के वार्ड नम्बर-10 में छापेमारी कर काजल नाम की महिला के कब्जे से 5.11 ग्राम स्मैक बरामद की। लिहाजा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है, जिसे अदालत में पेश किया जा रहा है।



वहीं एक अन्य मामले में पुलिस थाना माजरा की टीम ने गश्त के दौरान भगवानपुर गांव के पास एक व्यक्ति को नशीले कैप्सूलाें के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर बिलाल (22) निवासी मिश्रवाला (पांवटा साहिब) को रोका गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुल 456 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा और नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।