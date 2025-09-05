Himachal: किन्नौर के लिप्पा में बाढ़ आने से बनी झील, गांव पर मंडराया खतरा

हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के लिप्पा में पेजर खड्ड में बाढ़ आने से गांव के रिहायशी मकानों के साथ झील बन गई है, जिससे लोगों के मकानों के साथ-साथ बैली ब्रिज भी खतरे में आ गया है।

रिकांगपिओ (रिपन): हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के लिप्पा में पेजर खड्ड में बाढ़ आने से गांव के रिहायशी मकानों के साथ झील बन गई है, जिससे लोगों के मकानों के साथ-साथ बैली ब्रिज भी खतरे में आ गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार को लिप्पा की पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई तथा बाढ़ के साथ भारी मात्रा में मलबा व पत्थर भी आ गए, जिससे सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं हो पाई और वहां पर एक झील बन गई। हालांकि इससे किसी तरह का जानी नुक्सान नहीं हुआ है परंतु गांव के लगभग 5 लोगों के मकानों की निचली मंजिलों में पानी तथा मलबा घुस गया है, वहीं लगभग 2 दर्जन बागवानों के सेब के पौधों, 5 सिंचाई कूहलों व 2 पेयजल स्रोतों को नुक्सान पहुंचा है।

लिप्पा पंचायत प्रधान हर्षा नेगी सहित ग्रामीणों ने बताया कि इस बाढ़ के आने से गांव को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से गांव की सुरक्षा के लिए शीघ्र पानी की निकासी के लिए कोई उचित कदम उठाने की मांग की है। सूचना मिलते ही एडीएम पूह मौके पर पहुंचे व स्थिति का जायजा लिया। इस बारे में एडीएम पूह रविंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि झील के पानी को बाहर निकाले जाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा शीघ्र पानी को बाहर निकालकर लोगों को राहत प्रदान की जाएगी।