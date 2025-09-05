मणिमहेश यात्रा में हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी, उपभोक्ता आयाेग ने SP चम्बा काे दिए जांच के आदेश

भरमौर-मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): भरमौर-मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में कांगड़ा के एक व्यक्ति ने जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आयाेग ने एसपी चम्बा को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, कांगड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 अगस्त 2024 को भरमौर से मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलिकॉप्टर टिकट बुक किया था। इसके लिए उसने 18,495 रुपए का भुगतान किया था। अगले दिन जब वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ भरमौर हेलीपैड पर पहुंचा, तो वहां मौजूद अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उक्त कंपनी के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिस पर उसे पता चला कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है।

इस धोखाधड़ी के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयाेग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्यों आरती सूद व नारायण सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चम्बा को एफआईआर दर्ज कर उचित जांच करने के आदेश दिए हैं।

उपभोक्ता आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित बैंक पुलिस को उस संदिग्ध खाते की पूरी जानकारी उपलब्ध कराए जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया था। यदि जांच में बैंक अधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता आयाेग ने एसपी चम्बा से 1 दिसम्बर 2025 तक जांच की पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपने के आदेश दिए हैं।