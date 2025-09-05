Main Menu

  Kullu Landslide: इनर अखाड़ा बाजार में महिला सहित 3 लाेगाें के शव मलबे से बरामद, रैस्क्यू ऑप्रेशन जारी

Kullu Landslide: इनर अखाड़ा बाजार में महिला सहित 3 लाेगाें के शव मलबे से बरामद, रैस्क्यू ऑप्रेशन जारी

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 02:58 PM

bodies of 3 people including woman recovered from debris

कुल्लू जिला के इनर अखाड़ा बाजार में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में तीन और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें 2 शव क्षत-विक्षत हालत में मिले हैं।

कुल्लू (शम्भू): कुल्लू जिला के इनर अखाड़ा बाजार में हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में तीन और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें 2 शव क्षत-विक्षत हालत में मिले हैं। जानकारी के अनुसार बचाव दल ने मलबे से एक महिला का पूरा शव बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान सुमन शर्मा के रूप में हुई है। वहीं, कश्मीर के रहने वाले साजिद अहमद वानी का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला है, उसके शरीर का एक हाथ गायब है और बाकी हिस्सा टुकड़ों में मिला है। एक अन्य व्यक्ति राशिद के शरीर के कुछ हिस्से ही बरामद किए जा सके हैं।

बता दें कि बीते गुरुवार की सुबह करीब 7:30 बजे भारी बारिश के बाद अचानक हुए भूस्खलन से इनर अखाड़ा बाजार में 2 घर इसकी चपेट में आ गए थे। इस दाैरान 10 लाेग मलबे के नीचे दब गए थे। रैस्क्यू ऑप्रेशन के दाैरान एक व्यक्ति का शव और 3 लोगों को घायल हालत में मलबे से बाहर निकाल लिया गया था, जबकि 6 लाेगाें की तलाश की जा रही थी। आज मलबे से तीन और लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल), दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से बचाव अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे अभी भी 3 और लोगों के दबे होने की आशंका है। बचावकर्मी अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे को हटाने और लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

