Himachal: कार को पास देते हुए सड़क किनारे धंसी बस, सवारियों में मची चीख-पुकार..

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Aug, 2025 05:06 PM

the bus sank on the side of the road while passing a car

विधानसभा जसवां परागपुर के अंतर्गत कोटला बेहड़ के समीप उस समय बड़ा हादसा टल गया जब विपरीत दिशा को पास देते समय बस स्किड हो गई व सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई व बड़ा हादसा होने से टल गया व सवारियों को आपातकाल खिड़की से निकाला गया।

देहरा (राजीव शर्मा)। विधानसभा जसवां परागपुर के अंतर्गत कोटला बेहड़ के समीप उस समय बड़ा हादसा टल गया जब विपरीत दिशा को पास देते समय बस स्किड हो गई व सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई व बड़ा हादसा होने से टल गया व सवारियों को आपातकाल खिड़की से निकाला गया।

जानकारी के अनुसार, रोजाना की तरह प्राईवेट बस जय मां चिन्तपूर्णी से तलबाड़ा की तरफ जा रही थी इस दौरान कोटला बेहड़ पंजपीर मंदिर के समीप विपरीत दिशा से आ रही कार को पास देने के लिए बस चालक ने जैसे ही ब्रेक लगाई वैसे ही भारी बारिश के कारण सड़क किनारे की मिटटी गीली होने के कारण बस स्किड हो गई। बस स्किड होने के दौरान बस का टायर धंस गया व बस सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई व बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान बस में चीखो पुकार मच गई । 

वहीं सुरक्षा रेलिंग से बस के दोनों दरवाजे बंद हो गए व स्थानीय लोगों व चालक परिचालक की सहायता से सवारियों को सकुशल आपातकाल खिड़की से बाहर निकाला गया। वहीं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग नितेश कौंडल ने कहा कि विभाग द्वारा दो जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकालकर रास्ता खुलवा दिया गया है।

