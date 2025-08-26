Kullu: महिला ने बच्चे सहित उफनती ब्यास नदी में लगाई छलांग, सतलुज में कूदा युवक

कुल्लू जिला के भुंतर और सांबरी ढांक में रविवार को दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं हैं। जानकारी के अनुसार भुंतर में डफ डंबर ब्रिज के पास एक तिब्बती महिला ने अपने बच्चे के साथ ब्यास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): कुल्लू जिला के भुंतर और सांबरी ढांक में रविवार को दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं हैं। जानकारी के अनुसार भुंतर में डफ डंबर ब्रिज के पास एक तिब्बती महिला ने अपने बच्चे के साथ ब्यास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

जानकारी के अनुसार महिला ने पहले अपने बच्चे को नदी में फैंका और फिर खुद नदी में कूद गई। वहीं, सांबरी ढांक इलाके में एक युवक ने सतलुज नदी में छलांग लगा दी। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने युवक को नदी में कूदते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने दोनों घटनाओं के लेकर सर्च ऑप्रेशन शुरू कर दिया है और शवों को बरामद करने के लिए प्रयास जारी हैं। कुल्लू के एएसपी संजीव चौहान ने बताया कि पुलिस और रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर मौजूद हैं और शवों की खोज जारी है।