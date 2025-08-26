Main Menu

Mandi: भूस्खलन की चपेट में आकर कार के उड़े परखच्चे, सवारों ने छलांग लगाकर बचाई जान

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 07:20 PM

car change into pieces after being hit by landslide

मंडी जिला के उपमंडल बालीचौकी में बारिश और भूस्खलन के बीच हादसे भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बालीचौकी-सुधराणी मार्ग पर धवेहड़ के डीबर नाला के समीप एक ऑल्टो कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी...

बालीचौकी (फरेंद्र): मंडी जिला के उपमंडल बालीचौकी में बारिश और भूस्खलन के बीच हादसे भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बालीचौकी-सुधराणी मार्ग पर धवेहड़ के डीबर नाला के समीप एक ऑल्टो कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में खास बात यह रही कि अगर कार में सवार लोग छलांग नहीं लगाते तो जानी नुक्सान भी हो सकता था। 

प्रत्यक्षदर्शी समाजसेवी देव राज ने बताया कि मंगलवार को डीबर नाला के पास अचानक पहाड़ी के एक हिस्से से भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में आकर कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। भूस्खलन की भनक लगते ही कार में सवार चालक चमन लाल व तिलक ने छलांग लगा दी थी, जिसके चलते उन्हें आंशिक तौर पर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को सीएचसी बालीचौकी लाया गया, जहां उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

