Shimla: विधानसभा के बाहर गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स, कहा-मांगें नहीं मानीं तो पानी के लिए तरसेगा हिमाचल

विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन विस के बाहर अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

शिमला (राजेश): विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन विस के बाहर अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार का कोई नेता उनसे बात कर मांगों पर गौर नहीं करता है तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। धरने में भाजपा विधायक हंस राज, विनोद कुमार, रीना कश्यप और इंद्र दत्त लखनपाल भी पहुंचे। उन्होंने पैरा वर्कर्स के साथ मिलकर उनकी मांगें पूरी करने को लेकर आवाज उठाई, वहीं उन्होंने प्रदेश भर से आए पैरा वर्कर्स को आश्वासन दिया कि विपक्ष उनके साथ है और सदन के भीतर उनकी आवाज को उठाया जाएगा। इस मौके पर नाचन के भाजापा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर विपरीत परिस्थितियों में कम वेतन में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गौर करनी चाहिए।

5 वर्षों से उठाई जा रही मांगें, पॉलिसी को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं : महेश वर्मा

वहीं जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि यूनियन 4-5 वर्षों से अपनी मांगें उठा रही है लेकिन पॉलिसी को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। उन्हें काफी कम वेतन दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम का काफिला उनके मुंह के सामने से निकला लेकिन उनकी मांगों को सुनने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि वह सीएम या अन्य मंत्री से वार्ता के लिए विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। जिस तरह से नेता वोट मांगने उनके पास आते हैं, वैसे ही आज भी ये उनसे मिलने बाहर आएं। आज अगर सरकार उनसे बात नहीं करती है तो यूनियन आगामी रणनीति तैयार करेगी और प्रदेश पानी के लिए तरसेगा।