दुखद हादसा: सांस की नली में दूध जाने से नवजात की मौत! एक दिन पहले घर पर ही हुआ था जन्म

पांवटा साहिब: सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में मंगलवार को एक नवजात की दुखद मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मौत का कारण नवजात की सांस की नली में दूध का चला जाना बताया जा रहा है। इस मामले में अस्पताल में तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आसिफ कुरेशी ने बताया कि परिजनों के मुताबिक 25 अगस्त को महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया था।

मंगलवार को परिजन बच्चे को इंजैक्शन लगवाने के लिए सिविल अस्पताल लाए थे, लेकिन डिलीवरी के 72 घंटों तक जच्चा-बच्चा को दाखिल कर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। लिहाजा इस जच्चा-बच्चा को भी इस वजह से ही अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसी बीच दुखद बात यह रही कि नवजात को दूध पिलाते वक्त दूध उसकी सांस की नली में चला गया, जिसके कारण उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। लिहाजा उसे मेडिकल काॅलेज नाहन के लिए रैफर किया गया।

वहीं अस्पताल के प्रभारी डॉ. सुधी गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को 6 नवजात शिशुओं को बीसीजी इंजैक्शन हैल्थ सुपरवाइजर की देखरेख में लगाए गए। यदि इंजैक्शन से कोई समस्या होती तो और बच्चों को परेशानी हो सकती थी। उन्होंने बताया कि सांस की नली में दूध चले जाने के बाद तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ ने नवजात को प्राथमिक उपचार देते हुए वैंटीलेटर आवश्यकता के कारण उसे मेडिकल काॅलेज नाहन रैफर किया गया था, लेकिन नवजात ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नवजात की मौत का सभी को दुख है।