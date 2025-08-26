Hamirpur: अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी दीवार, 5 लोग मलबे में दबे, गंभीर घायल

सुजानपुर विस क्षेत्र की ग्राम पंचायत ख्याह लोहाखरियां के गांव ख्याह में अर्थी लेकर जा रहे लोगो पर पशुशाला की दीवार गिर गई। जिसके चलते अर्थी उठाए 4 लोगों सहित 5 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से...

हमीरपुर, (राजीव)। सुजानपुर विस क्षेत्र की ग्राम पंचायत ख्याह लोहाखरियां के गांव ख्याह में अर्थी लेकर जा रहे लोगो पर पशुशाला की दीवार गिर गई। जिसके चलते अर्थी उठाए 4 लोगों सहित 5 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों की पहचान विपन कुमार पुत्र रमेश चंद, शशि पुत्र अजीत सिंह, मुकेश कुमार पुत्र जगत राम, रमेश चंद पुत्र तुलसी राम और ऋषि पुत्र प्रवीण कुमार के रुप में हुई है।

उक्त सभी घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है तथा डाक्टरों के मुताबिक अब सभी घायल खतरे से बाहर है। ख्याह गांव में वीरेंद्र कुमार की मौत हुई थी, जिसकी अर्थी लेकर मंगलवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीण मोक्षधाम जा रहे थे। रास्ते के साथ देवराज की पशुशाला पड़ती थी, जोकि बारिश से जर्जर हो चुकी थी, जैसे ही अर्थी लेकर लोग पशुशाला के पास पहुंचे तो पशुशाला धड़ाम से गिर गई और यह हादसा हो गया।

वहीं सदर पुलिस का कहना है कि सभी घायल सुरक्षित है तथा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ रमेश भारती का कहना है कि सभी घायल खतरे से बाहर है तथा उनका उपचार चल रहा है।