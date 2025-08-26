Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी दीवार, 5 लोग मलबे में दबे, गंभीर घायल

Hamirpur: अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी दीवार, 5 लोग मलबे में दबे, गंभीर घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Aug, 2025 03:56 PM

wall collapses on people carrying bier 5 people buried under rubble

सुजानपुर विस क्षेत्र की ग्राम पंचायत ख्याह लोहाखरियां के गांव ख्याह में अर्थी लेकर जा रहे लोगो पर पशुशाला की दीवार गिर गई। जिसके चलते अर्थी उठाए 4 लोगों सहित 5 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से...

हमीरपुर, (राजीव)। सुजानपुर विस क्षेत्र की ग्राम पंचायत ख्याह लोहाखरियां के गांव ख्याह में अर्थी लेकर जा रहे लोगो पर पशुशाला की दीवार गिर गई। जिसके चलते अर्थी उठाए 4 लोगों सहित 5 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों की पहचान विपन कुमार पुत्र रमेश चंद, शशि पुत्र अजीत सिंह, मुकेश कुमार पुत्र जगत राम, रमेश चंद पुत्र तुलसी राम और ऋषि पुत्र प्रवीण कुमार के रुप में हुई है। 

उक्त सभी घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है तथा डाक्टरों के मुताबिक अब सभी घायल खतरे से बाहर है। ख्याह गांव में वीरेंद्र कुमार की मौत हुई थी, जिसकी अर्थी लेकर मंगलवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीण मोक्षधाम जा रहे थे। रास्ते के साथ देवराज की पशुशाला पड़ती थी, जोकि बारिश से जर्जर हो चुकी थी, जैसे ही अर्थी लेकर लोग पशुशाला के पास पहुंचे तो पशुशाला धड़ाम से गिर गई और यह हादसा हो गया।

वहीं सदर पुलिस का कहना है कि सभी घायल सुरक्षित है तथा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ रमेश भारती का कहना है कि सभी घायल खतरे से बाहर है तथा उनका उपचार चल रहा है।                                                    

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!