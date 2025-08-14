Main Menu

  • गजब! आलमपुर में खड़ी स्कूटी, सहारनपुर में कटा 'सीट बैल्ट' न लगाने का चालान

Edited By Vijay, Updated: 14 Aug, 2025 11:16 PM

challan issued for not wearing seat belt on scooty

आलमपुर के ठाकुरद्वारा में आभूषण विक्रेता के साथ अनोखी घटना घटित हुई है। दरअसल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि आपकी स्कूटी (नंबर एचपी 56ए 3920) का चालान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है....

आलमपुर (पुरी): आलमपुर के ठाकुरद्वारा में आभूषण विक्रेता के साथ अनोखी घटना घटित हुई है। दरअसल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि आपकी स्कूटी (नंबर एचपी 56ए 3920) का चालान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है तथा चालान को सहारनपुर के चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेज दिया गया है। पहले तो दुकानदार सुभाष को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने इंटरनैट पर चालान की डिटेल चैक की, तो उनके हाेश उड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि सीट बैल्ट न लगाने के लिए चालान हुआ है। अब स्कूटी में सीट बैल्ट का क्या काम, यह सोचकर सुभाष और भी हैरान हो गए।

दुकानदार सुभाष ने बताया कि वह कभी सहारनपुर नहीं गए, लेकिन आलमपुर में बैठे-बिठाए ही उनका चालान कर दिया गया है, जिससे वह काफी परेशान हैं। इस संदर्भ में वह अपनी पत्नी सहित स्थानीय चौकी आलमपुर में भी गए, जहां पर उन्हें सहारनपुर जिला के पुलिस प्रशासन से संपर्क करने का सुझाव दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यहां के एक स्थानीय व्यक्ति के घर में खड़े मोटरसाइकिल का चालान धर्मशालां में कर दिया गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से रफा-दफा करवाया गया था।

img title
img title

