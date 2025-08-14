Himachal: अनुराग ठाकुर बाेले-'कांग्रेस की धार्मिक कट्टरता और तुष्टिकरण का नतीजा था विभाजन'

1947 में देश का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी, जिसकी पीड़ा आज भी अनगिनत आंखों में महसूस की जा सकती है। उस समय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए धर्म के आधार पर विभाजन का रक्तपात हुआ और निर्वासन के दंश से भारत माता की आत्मा को छलनी कर दिया गया।

दौलतपुर चौक (परमार): 1947 में देश का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी, जिसकी पीड़ा आज भी अनगिनत आंखों में महसूस की जा सकती है। उस समय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए धर्म के आधार पर विभाजन का रक्तपात हुआ और निर्वासन के दंश से भारत माता की आत्मा को छलनी कर दिया गया। यह बात विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर गगरेट क्षेत्र के हरवाल गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं लाेकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के दौर में विभाजन विभीषिका की दर्दनाक कहानियां न लिखीं और न ही किसी सरकारी स्मृति का हिस्सा बनीं। मोदी सरकार ने अगस्त 2021 को घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि राष्ट्र विभाजन के उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे सके, जिन्हें दशकों से सरकारों व लोगों ने भुला दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विभाजन को याद रखना सांप्रदायिक नहीं, इसे इतिहास से मिटाना सांप्रदायिक है।

कांग्रेस ने इतिहास को दबाया और भाजपा ने इतिहास को पुनर्जीवित किया

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इस्लामिक संगठनों तक धार्मिक अलगाववाद की राजनीति आज भी जारी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और मुंबई से लेकर केरल तक लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब ऐसे देशों से अल्पसंख्यक हिन्दू-सिख अपनी बहू-बेटियों की इज्जत बचाने के लिए देश में आए तो मोदी सरकार ने उन्हें शरण और नागरिकता देकर न्याय देने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए कहा कि विभाजन का कारण कोई और नहीं था, बल्कि यह कांग्रेस की धार्मिक कट्टरता और तुष्टिकरण का नतीजा था। आज भी कांग्रेस दंगाइयों को बचाती है। सेना पर सवाल उठाती है, सीएए का विरोध करती है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करके कश्मीर को नई गति, विकास और नई पहचान दी है। कांग्रेस ने इतिहास को सदा दबाया है और भाजपा ने इतिहास को पुनर्जीवित किया है।

मोदी सरकार ने हिमाचल काे दिए हजारों करोड़ रुपए, सुक्खू सरकार ने कुछ नहीं किया

हिमाचल को केंद्र से कम मदद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उस दौरान जितना पैसा केंद्र ने एसडीआरएफ में हिमाचल को दिया, मोदी सरकार ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा हिमाचल को दिया। जितना पैसा एनडीआरएफ के तहत 10 वर्षों में यूपीए सरकार ने हिमाचल को दिया, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा दिया। हजारों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए, लेकिन सुक्खू सरकार ने जहां आपदा आई, वहां कुछ नहीं किया और दूसरे क्षेत्रों में पैसे खर्च किए, ऐसे आरोप कांग्रेस सरकार पर लगे हैं। भद्रकाली गांव में एक प्रोजैक्ट को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मामले की जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्कूल की स्वीकृति के साथ बजट का प्रावधान भी कर दिया है, अब अस्थायी भवन देना राज्य सरकार का काम है।