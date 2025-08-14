Weather Update: हिमाचल में 15 से 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी! जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 से 20 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में....

शिमला (संतोष): मौसम विभाग ने 15 से 20 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में, 16 अगस्त को ऊना, चम्बा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, 17 अगस्त को चम्बा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर तथा 18 अगस्त को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर बाकी 10 जिलों में भी एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट रहेगा। 19 और 20 अगस्त को भी यह अलर्ट जारी रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, निचले इलाकों में जलभराव और नदियों-नालों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदियों और नालों के किनारे जाने से परहेज करने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।