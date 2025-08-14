Himachal: सीएम सुक्खू ने लगाया आराेप, कहा-5 गुटों में बंटी भाजपा में अंतर्कलह चरम पर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं जब विधानसभा में जयराम बोलते हैं, तो उनके दूसरे ही सदस्य हाथ उठा लेते हैं।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं जब विधानसभा में जयराम बोलते हैं, तो उनके दूसरे ही सदस्य हाथ उठा लेते हैं। मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा सांसद व विधायक केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाने गए, लेकिन वर्ष 2023 की आपदा के समय भाजपा में ऐसी एकजुटता नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि इस बार आपदा सराज पर आई, तो विपक्ष मदद की गुहार लगाने पहुंच गया। इसके विपरीत पिछली आपदा के समय पारित प्रस्ताव के समय भाजपा ने सदन से वॉकआऊट कर लिया था।

सदन में विपक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए मिलेगा पूरा अवसर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मानसून सत्र की अवधि इस बार अधिक रखी गई है। ऐसे में विपक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष वॉकआऊट करने की बजाय सदन में प्राकृतिक आपदा सहित अन्य विषय पर सार्थक चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन में बोलने का अधिक अवसर दिया जाएगा, बशर्ते वह विषयों को उठाने में गंभीरता दिखाए। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए अभी केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। निकट भविष्य में केंद्र से प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मदद की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे पग बढ़ाए हैं।

मौसम परिवर्तन के कारण कुल्लू, किन्नौर व लाहौल में बादल फटे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुल्लू, किन्नौर और शीत मरुस्थल माने जाने वाले लाहौल-स्पीति में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे मौसम परिवर्तन के कारण हो रहा है, जिसके वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए टीम का गठन करके वस्तुस्थिति को सामने लाया जाएगा।

सरकाघाट में करेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री वीरवार को ही सड़क मार्ग से सरकाघाट के लिए रवाना हो गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों को डीए के साथ बकाया वित्तीय अदायगियों के मिलने की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा आम आदमी को भी स्वतंत्रता दिवस से सरकार को उम्मीदें हैं। जिला स्तर पर मंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।