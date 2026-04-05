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Kangra: CBSE का दर्जा मिलते ही स्कूल में 2 दिन में 148 बच्चों ने लिया दाखिला

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Apr, 2026 06:49 PM

garli cbse school admissions

धरोहर गांव प्रागपुर में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को सीबीएससी का दर्जा मिलते ही शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी स्कूल बच्चों व अभिभावकों की पहली पसंद बन गया है।

गरली (सन्नी): धरोहर गांव प्रागपुर में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को सीबीएससी का दर्जा मिलते ही शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी स्कूल बच्चों व अभिभावकों की पहली पसंद बन गया है। नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही 2 दिनों में नर्सरी ( बाल वाटिका) से लेकर प्लस-टू तक कुल 148 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। प्रधानाचार्य सीमा कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएससी का दर्जा मिलने के बाद अभिभावकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को नलसूहा, लगबलियाना नैहरनपुखर सहित कई दूरदराज के क्षेत्रों से दर्जनों अभिभावकों ने अपने बच्चों को लेकर स्कूल में दाखिला लेने में हिस्सा लिया।

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