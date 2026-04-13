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दहला मंडी: कॉलेज जा रही छात्रा का सरेआम गला रेतकर हत्या, बाइक सवार हत्यारे फरार

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Apr, 2026 10:52 AM

college student publicly murdered by having her throat slit in mandi

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर क्षेत्र में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है।

मंडी (रजनीश)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर क्षेत्र में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है।

कैसे हुई घटना?

जानकारी के अनुसार, छात्रा सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी। जब वह नैण गांव के पास पहुंची, तो बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उसे रोका और तेजधार हथियार से उसका गला काट दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

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घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास के रास्तों और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके।

इलाके में आक्रोश और डर

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है। लोगों में इस बात को लेकर डर है कि अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने बीच रास्ते में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लड़की की पहचान 19 वर्षीय युवती सिया पुत्री जोगिन्द्र सिंह गांव नैन डाकघर गोपालपुर तहसील सरकाघाट के रुप में हुई है।

हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं और जल्द ही वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

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