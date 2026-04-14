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4 महीने बाद खुले चूड़धार मंदिर के कपाट! यात्रा पर जाने से पहले पढ़ें गाइडलाइन

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Apr, 2026 01:10 PM

churdhar temple gates open after 4 months

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार मंदिर के द्वार मंगलवार, 14 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे विधि-विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार मंदिर के द्वार मंगलवार, 14 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे विधि-विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण पिछले चार महीनों से यह मंदिर आम जनता के लिए बंद था।

भक्ति और उत्साह का माहौल

कपाट खुलने के पहले ही दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह सवेरे पारंपरिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए। श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा पहाड़ गूंज उठा। मंदिर समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर परिसर की साफ-सफाई और सजावट की, ताकि आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो।

कठिन परिस्थितियों के कारण बंद रहता है मंदिर

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समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण चूड़धार में सर्दियों के दौरान कई फीट बर्फ जमा हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से हर साल सर्दियों में मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अब मौसम में सुधार होते ही इसे दोबारा खोला गया है, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सलाह

हालांकि मंदिर के कपाट खुल गए हैं, लेकिन प्रशासन ने भक्तों के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें।

ऊंचाई पर होने के कारण वहां अभी भी काफी ठंड है, इसलिए पर्याप्त गर्म कपड़े साथ रखें। चढ़ाई के रास्तों पर अभी भी कहीं-कहीं बर्फ हो सकती है, इसलिए सावधानी से चलें।

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