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'हिमाचल का सहयोग नहीं कर रही केंद्र सरकार', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री का आरोप, BJP को भी घेरा

Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Apr, 2026 02:32 PM

central government is not cooperating with himachal mukesh agnihotri alleges

Himachal Politics :  हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त मदद नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसे सत्ता में वापसी को लेकर...

Himachal Politics :  हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त मदद नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसे सत्ता में वापसी को लेकर "गलतफहमी" है और उसके नेता "बेचैन" हैं।

'केंद्र सरकार हिमाचल का सहयोग नहीं कर रही'

शिमला में 78वें हिमाचल दिवस के जिला-स्तरीय कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद राज्य सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश का सहयोग नहीं कर रही है। राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी मुआवजे को रोकने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है।" उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने गठन के बाद से कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत राज्य नहीं रहा है, और अकेले राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने से लगभग 50,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।

भेदभाव का आरोप

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी मुआवजे की समाप्ति और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी राज्य को नुकसान हुआ, जिससे लगभग 20,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया है और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना जारी रखा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हवाई और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में भेदभाव का भी आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास को गति देने के लिए कर्ज भी ले रहा है, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

'जयराम ठाकुर सत्ता वापस पाने के लिए बेचैन'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हालांकि हिमाचल को कभी केंद्रीय सहायता पर आर्थिक रूप से निर्भर माना जाता था, लेकिन यह राज्य अब पहाड़ी क्षेत्रों में विकास का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए, अग्निहोत्री ने कहा कि वे किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जयराम ठाकुर सत्ता वापस पाने के लिए बेचैन हैं। भाजपा इस गलतफहमी में है कि वह सत्ता में वापस आ जाएगी, लेकिन लोगों को कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा है।

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