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  • VIDEO: Operation Muskaan: Samastipur Police ने 112 Mobile Phone लौटाए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान

VIDEO: Operation Muskaan: Samastipur Police ने 112 Mobile Phone लौटाए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान

Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Apr, 2026 04:10 PM

Samastipur News : समस्तीपुर पुलिस ( Samastipur Police ) ने ऑपरेशन मुस्कान (Operation Muskaan ) के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी, झपट्टामारी और गुम हुए 28 लाख कीमत के कुल 112 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए।

Samastipur News : समस्तीपुर पुलिस ( Samastipur Police ) ने ऑपरेशन मुस्कान (Operation Muskaan ) के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी, झपट्टामारी और गुम हुए 28 लाख कीमत के कुल 112 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए।

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