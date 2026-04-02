VIDEO: सिस्टम की खुली पोल- 10 दिन तक LPG के लिए दौड़ लगाती रही Divyang Mahila, आम जनता की तकलीफ की नहीं है कोई सीमा

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Apr, 2026 03:43 PM



A-

A+

#RohtasNews #LPGCrisis #GroundReport #BiharNews #GasProblem #SystemFailure Rohtas News : रोहतास के सासाराम में गैस वितरण व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक दिव्यांग महिला पिछले 10 दिनों से गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रही है, लेकिन...