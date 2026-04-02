VIDEO: सिस्टम की खुली पोल- 10 दिन तक LPG के लिए दौड़ लगाती रही Divyang Mahila, आम जनता की तकलीफ की नहीं है कोई सीमा

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Apr, 2026 03:43 PM
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Rohtas News : रोहतास के सासाराम में गैस वितरण व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक दिव्यांग महिला पिछले 10 दिनों से गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रही है, लेकिन...
Rohtas News : रोहतास के सासाराम में गैस वितरण व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक दिव्यांग महिला पिछले 10 दिनों से गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रही है, लेकिन हर बार उसे निराशा मिल रही है। OTP और DAC नंबर की समस्या के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।