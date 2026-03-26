VIDEO: CM की सभा में बदइंतजामी का आलम, कुर्सियां ढोती महिलाएं, प्रशासन के दावों पर उठे सवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Mar, 2026 03:33 PM



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Rohtas News : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान रोहतास जिले के डेहरी में आयोजित जनसभा में प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुलती नजर आई। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, खासकर महिलाओं की संख्या अधिक रही, लेकिन व्यवस्थाएं भीड़ के अनुपात में...