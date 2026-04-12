VIDEO: खेत खलिहान में भीषण अग्निकांड, 100 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर हुई खाक

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Apr, 2026 03:33 PM



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Rohtas : रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव में भीषण आग लगने से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है, वहीं किसानों को लाखों के नुकसान की आशंका...