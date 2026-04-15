VIDEO: सतुआन पर रामरेखा घाट पर उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Apr, 2026 03:30 PM



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#SatuaniParv #BuxarNews #RamrekhaGhat #GangaSnan Bihar News : सतुआन पर्व के मौके पर बक्सर के रामरेखा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा स्नान कर सुख-समृद्धि की कामना की। हालांकि, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां...