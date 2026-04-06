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सोलन में स्कूटी सवार को बचाते समय ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर, मच गई चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Apr, 2026 05:53 PM

trucks collide in solan while swerving to avoid a scooter rider

सोलन के आंजी बाईपास के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना होते-होते बची। एक स्कूटी सवार की जान बचाने के चक्कर में दो ट्रक आपस में टकरा गए। हालांकि, इस टक्कर में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

सोलन। सोलन के आंजी बाईपास के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना होते-होते बची। एक स्कूटी सवार की जान बचाने के चक्कर में दो ट्रक आपस में टकरा गए। हालांकि, इस टक्कर में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

कैसे हुआ हादसा?

चश्मदीदों के मुताबिक, सड़क पर चल रही एक स्कूटी अचानक ट्रकों के सामने आ गई। स्कूटी सवार को बचाने के लिए आगे चल रहे ट्रक के चालक ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इसी दौरान पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक अनियंत्रित होकर आगे वाले ट्रक से जा टकराया।

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नुकसान और राहत

टक्कर काफी जोरदार थी, जिससे दोनों ट्रकों को काफी क्षति पहुँची है। राहत की बात यह रही कि दोनों ट्रकों के चालकों और स्कूटी सवार को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही।

यातायात हुआ प्रभावित

दुर्घटना के कारण बाईपास पर कुछ समय के लिए जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही रुक गई। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बाद में ट्रकों को किनारे कर यातायात को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया गया।

स्थानीय लोगों की मांग

क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस ब्लैक स्पॉट पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

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