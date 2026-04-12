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"समाज को सही दिशा प्रदान करने वाली विभूतियां सदैव सम्मान की पात्र", मंत्री राजेश धर्माणी बोले- मीडिया का फीडबैक सरकार के लिए अहम

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Apr, 2026 06:53 PM

minister rajesh dharmani made these remarks regarding himachal icon awards 2026

हिमाचल डेस्क : नगर नियोजन, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि समाज को सही दिशा प्रदान करने वाली विभूतियां सदैव सम्मान की पात्र होती हैं। राजेश धर्माणी आज यहां हिमाचल समय मीडिया द्वारा आयोजित हिमाचली आइकन...

हिमाचल डेस्क : नगर नियोजन, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि समाज को सही दिशा प्रदान करने वाली विभूतियां सदैव सम्मान की पात्र होती हैं। राजेश धर्माणी आज यहां हिमाचल समय मीडिया द्वारा आयोजित हिमाचली आइकन पुरस्कार-2026 समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।  

राजेश धर्माणी ने कहा कि समाज में सदैव ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अपने कार्यों, परिश्रम और समर्पण के माध्यम से जन-जन को राह दिखा सकें। समाज ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अनेक नवीन योजनाओं एवं नवाचारों के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन और तकनीकी शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता और आमजन के सहयोग पर निर्भर करती हैं। उन्होंने इस अवसर पर कृषि, बागवानी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि नवीन योजनाओं और तकनीक की जानकारी समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि इनसे व्यापक लाभ सुनिश्चित हो सकें।

राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर सभी मीडिया कमियों से आग्रह किया कि देश, प्रदेश और समाज की बेहतरी के लिए कार्यरत रहें। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा प्रदान फीडबैक अत्यंत महत्वपूर्ण है और मीडिया को समाज कल्याण की योजनाओं को भी प्रमुखता से स्थान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दिया जाने वाला सम्मान, सम्मानित विभूतियों के साथ-साथ जन-जन को भविष्य में और अधिक ऊर्जा व जुनून के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि ‘हिमाचल आइकन अवार्ड-2026’ उन असाधारण प्रतिभाओं को समर्पित है, जो मूक रहकर भी समाज और प्रदेश के विकास में एक मज़बूत स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आयोजकों की समाज के निर्माण में योगदान देने वालों को मंच प्रदान करने की पहल की सराहना की। हिमाचल समय के मुख्य संपादक ने इस अवसर पर मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य के लिए प्रसिद्ध शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर पी.के. खोसला, ग्रामीण क्षेत्र में निजी स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए समीर गर्ग, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली वरिष्ठ पत्रकार अंबिका शर्मा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए डॉ. जे.पी. बिष्ट, फार्मा क्षेत्र में कार्य के लिए डॉ. राजेश गुप्ता व एम.डी. सईद आलम, कला के क्षेत्र में रोहित चौहान, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं हिमाचल पुलिस सेवा के अधिकारी अजय ठाकुर, अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही बलजीत कौर, इंजीनियर अजय शर्मा, इंजीनियर कंचन शर्मा, इंजीनियर सुरेंद्र शर्मा, बागवानी के क्षेत्र में मनदीप वर्मा, भारतीय सेना से सेवानिवृत होकर स्वरोज़गार शुरू कर कई लोगों को रोज़गार देने के लिए हेमंत ठाकुर व सस्ते मोबाईल के बेहतरीन आइडिया के लिए शुभम बंसल, गुणात्मक प्रशासनिक सेवाओं के लिए नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता काप्टा, गणपति ज्वेलर्स सोलन के एम.डी. अमित गोयल, गायकी के लिए गायक अजय भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिवक्ता डॉ. दीक्षा भारती को हिमाचल आइकन अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया।
 

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