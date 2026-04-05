Mandi: जमीन घोटाले में बेनकाब हो रहे चेहरों को बचाने में जुटी सुक्खू सरकार : जयराम

जब भ्रष्टाचार में संलिप्त चेहरे बेनकाब होने लगे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार में खलबली मच गई है। ये बातें रविवार को मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहीं।

मंडी (रजनीश): जब भ्रष्टाचार में संलिप्त चेहरे बेनकाब होने लगे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार में खलबली मच गई है। ये बातें रविवार को मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार जमीन घोटाले में बेनकाब हो रहे चेहरों को बचाने में जुटी है। चैस्टर हिल मामले का उल्लेख करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भले ही सरकार ने भारी दबाव और सोशल मीडिया पर मामला उजागर होने के बाद मुख्य सचिव द्वारा जारी विवादास्पद पत्र को वापस ले लिया हो, लेकिन इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

इससे कई ऐसे अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली इस सुख की सरकार को जनता को देना ही होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पत्र वापस लेना केवल एक लीपापोती है, जबकि असली खेल उस प्रक्रिया और मंशा में छिपा है जिसके तहत एकतरफा आदेश पारित किए गए थे और विपक्ष इस मामले को तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ होने का करते रहे नाटक

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी कड़ा एतराज जताया और कहा कि जब यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका था, तब मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ होने का नाटक क्यों करते रहे और लगातार संबंधित अधिकारियों का बचाव किस आधार पर किया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के इस खेल में पर्दे के पीछे छिपे किरदारों को अब छिपने की जगह नहीं मिलेगी और सरकार को इन तीखे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा।