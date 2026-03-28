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  • हमीरपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जमीन के सर्कल रेट तय: 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, SDM ने जारी किए आदेश

हमीरपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जमीन के सर्कल रेट तय: 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, SDM ने जारी किए आदेश

Edited By TAHIR SIDDIQI, Updated: 28 Mar, 2026 02:41 PM

land circle rates fixed in hamirpur new rates to come into effect from april

Hamirpur News : एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाली तहसील हमीरपुर और बमसन तथा उपतहसील लंबलू में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जमीन के सर्कल रेट तय कर दिए गए हैं। ये रेट पहली अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए...

Hamirpur News : एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाली तहसील हमीरपुर और बमसन तथा उपतहसील लंबलू में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जमीन के सर्कल रेट तय कर दिए गए हैं। ये रेट पहली अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए तय किए गए हैं।

एसडीएम ने कहा कि तहसीलदार हमीरपुर, तहसीलदार बमसन (टौणी देवी) और नायब तहसीलदार लंबलू द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई जमीन की इन दरों के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है या फिर वह इनके संबंध में अपना सुझाव देना चाहता है तो वह अपनी आपत्तियां या सुझाव 31 मार्च तक एसडीएम कार्यालय हमीरपुर में दर्ज करवा सकता है या डाक द्वारा भेज सकता है।

संजीत सिंह ने कहा कि इस तिथि के बाद कोई भी आपत्ति या सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई जमीन दो सड़कों के बीच में स्थित है तो उसका सर्कल रेट निकटतम सड़क के अनुसार तय किया गया है। अगर यह जमीन दोनों सड़कों से बराबर की दूरी पर स्थित है तो उस स्थिति में जमीन का सर्कल रेट उच्च श्रेणी की सड़क के अनुसार तय होगा।

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