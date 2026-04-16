Himachal Weather: हिमाचल में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, 4 दिन बरसेंगे बादल; येलो अलर्ट जारी

Himachal Weather Update : हिमाचल प्रदेश में 17 से 20 अप्रैल तक बारिश हो सकती है, क्योंकि आज यानी गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र...

Himachal Weather Update : हिमाचल प्रदेश में 17 से 20 अप्रैल तक बारिश हो सकती है, क्योंकि आज यानी गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी।



शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को 12 जिलों में से चार से सात जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने, आकाशीय बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए येलो चेतावनी जारी की है।



मौसम विभाग ने 18 और 19 अप्रैल के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, 20 अप्रैल से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है और आसमान साफ रहने का अनुमान है। वहीं, आज भी अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले थोड़े से क्षेत्रों में बूंदाबांदी के आसार हैं।