केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने लिया कीरतपुर-मनाली फोरलेन के क्षतिग्रस्त हिस्साें का जायजा, लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 14 Sep, 2025 11:01 PM

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कीरतपुर से मनाली फोरलेन का गरामोड़ा से लेकर मनाली तक निरीक्षण किया।

राज्य में अब मानसून थोड़ा राहत देगा। यानि मौसम धीमा रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर 20 सितम्बर तक किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु कहीं-कहीं हल्की-फुल्की वर्षा हो सकती है।

Mandi: केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने लिया कीरतपुर-मनाली फोरलेन के क्षतिग्रस्त हिस्साें का जायजा, माैके पर कह दी ये बड़ी बात

Weather Update: लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जानिए आगले कुछ दिनों का मौसम

राज्य में अब मानसून थोड़ा राहत देगा। यानि मौसम धीमा रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर 20 सितम्बर तक किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु कहीं-कहीं हल्की-फुल्की वर्षा हो सकती है।

Shimla: सहकार ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को दिया संबल : सीएम

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे जोत आकार के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

Shimla: हायर ग्रेड पे वापस लेने के मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिठाई जांच

हिमाचल प्रदेश के 89 श्रेणियों के लगभग 15,000 कर्मचारियों को वर्ष 2022 में दिए गए हायर ग्रेड पे को वापस लेने की अधिसूचना जारी करने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जांच बिठा दी है।

Kullu: आधी रात को मलबे में फंसे 5 लोग किए रैस्क्यू

जिला कुल्लू के भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर जछणी के पास लगातार मलबा आ रहा है, जिससे मणिकर्ण घाटी के लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं शनिवार की रात जछणी में फिर मलबा आया। इसी बीच उसी नाले को पहाड़ी के समीप पार कर रहे 5 लोग फंस गए।

Una: जुलाई महीने से लापता व्य​क्ति का शव खाई में मिला

ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर बनखंडी के पहाड़ी क्षेत्र में बाइक सहित व्यक्ति का शव बरामद हुआ है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने 25 जुलाई को होशियारपुर थाना में दर्ज करवाई हुई थी।

Shimla: चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत केस में CBI ने की पहली गिरफ्तारी

बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में सीबीआई ने आखिरकार पहली गिरफ्तारी की है।

Kangra: भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत

भवारना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती बारी पंचायत के समाना गांव में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। इस दाैरान मलबे में दबने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गत रात को लगभग 1 बजे बारिश के दौरान मकान का एक हिस्सा गिर गया।

Shimla: राजधानी के इन शहरों से 3 बच्चे लापता, पुलिस मुस्तैद

जिले के पुलिस थाना ढली के तहत नेपाली मूल के 2 बच्चे, जबकि कुपवी थाना क्षेत्र के तहत एक बच्ची के लापता होने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

हिमाचल पुलिस के 16 कर्मियों ने पास की प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश पुलिस के 16 कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (एचपीएफ एंड एएस) परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अब उन्हें सैक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित किया गया है।

Bilaspur: किराए पर दी गाड़ी फर्जी तरीके से की अपने नाम, जानिए पूरा मामला

थाना घुमारवीं में वाहन से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पनौल निवासी नरेंद्र कुमार (41) पुत्र जगत पाल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पिकअप गाड़ी (नंबर एच.पी. 23ए-9614) को धोखाधड़ी से हड़प लिया गया है।

