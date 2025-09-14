Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत

Kangra: भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2025 07:26 PM

house collapsed due to heavy rain old man died after being buried under debris

भवारना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती बारी पंचायत के समाना गांव में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। इस दाैरान मलबे में दबने से सेरू राम (90) की मौत हो गई।

भवारना (अतुल): भवारना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती बारी पंचायत के समाना गांव में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। इस दाैरान मलबे में दबने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गत रात को लगभग 1 बजे बारिश के दौरान मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस दाैरान कमरे में सो रहे सेरू राम (90) मलबे की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर भवारना पुलिस के एसएचओ गुरदेव सिंह और पंचायत प्रधान नीतू डढवाल माैके पर पहुंचे। रविवार सुबह राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया और पीड़ित परिवार को 10 हजार की तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई। प्रभावित परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस परिवार को मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए।

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!