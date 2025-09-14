हिमाचल पुलिस के 16 कर्मियों ने पास की प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश पुलिस के 16 कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (एचपीएफ एंड एएस) परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अब उन्हें सैक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित किया गया है।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश पुलिस के 16 कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (एचपीएफ एंड एएस) परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अब उन्हें सैक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित किया गया है। डीजीपी अशोक तिवारी ने इस सभी पुलिस कर्मियों को इस सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सभी चयनित अधिकारी अब शिमला के फेयरलॉन्स स्थित हिमाचल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (हिपा) में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उनकी इस सफलता ने न केवल पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है।

उन्होंने कहा कि इन कर्मियों की मेहनत, लगन और अनुशासन ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह उपलब्धि पुलिस बल के अन्य कर्मियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने सभी चयनित अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी यह नई जिम्मेदारी न केवल व्यक्तिगत, अपितु पूरे विभाग की प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी।