Mandi: केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने लिया कीरतपुर-मनाली फोरलेन के क्षतिग्रस्त हिस्साें का जायजा, माैके पर कह दी ये बड़ी बात

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2025 06:57 PM

union minister ajay tamta inspected damaged parts of kiratpur manali fourlane

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कीरतपुर से मनाली फोरलेन का गरामोड़ा से लेकर मनाली तक निरीक्षण किया।

मंडी (रजनीश): केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कीरतपुर से मनाली फोरलेन का गरामोड़ा से लेकर मनाली तक निरीक्षण किया। इस दौरान पंडोह, दवाड़ा फ्लाईओवर, झलोगी टनल, थलौट, औट, नगवाईं, भुंतर, कुल्लू, शिरड़, बिंदु ढांक और मनाली तक जगह-जगह क्षतिग्रस्त फोरलेन का जायजा लिया और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नैशनल हाईवे अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ साथ रहे। इस दौरान अजय टम्टा ने लोगों की शिकायतों और मांगों के अनुरूप कार्य करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने बालीचौकी का भी दौरा किया और यहां राष्ट्रीय उच्च मार्ग-305 की जगह-जगह खस्ता हालत को बारीकी से जांचा और तुरंत प्रभाव से राज्य लोक निर्माण विभाग को एनएच को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 

केंद्रीय मंत्री ने माणी गांव के दौरे के दौरान यहां मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थाची को जल्द बहाल करने और यहां तुरंत बैली ब्रिज बनाने के निर्देश देकर प्राकलन भेजने को कहा। इस मौके पर उनके साथ बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, करसोग के दीपराज, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, कुल्लू भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष मंडी निहाल चंद शर्मा, कुल्लू के अमित सूद व डीसी अपूर्व देवगन भी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके इस दौरे से रिस्टोरेशन वर्क में तेजी आएगी। यहां सड़कें बदहाल होने से सेब बागवानों और किसानों का कुल्लू, मनाली और मंडी में करोड़ों का नुक्सान हो रहा है।

20 सितम्बर तक मनाली तक नैशनल हाईवे बहाल करने का लक्ष्य 
केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि 20 सितम्बर तक मनाली तक नैशनल हाईवे बहाल करने का लक्ष्य रखा है। नैशनल हाईवे के मोटर मार्ग को बहाल करने के लिए 201 करोड़ रुपए का तत्काल प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा से नष्ट हुए नैशनल हाईवे को दोबारा से बेहतरीन तरीके से केंद्र सरकार बनाएगी।

