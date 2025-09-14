Main Menu

Bilaspur: किराए पर दी गाड़ी फर्जी तरीके से की अपने नाम, जानिए पूरा मामला

Edited By Kuldeep, Updated: 14 Sep, 2025 06:56 PM

ghumarwin person fraud

थाना घुमारवीं में वाहन से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पनौल निवासी नरेंद्र कुमार (41) पुत्र जगत पाल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पिकअप गाड़ी (नंबर एच.पी. 23ए-9614) को धोखाधड़ी से हड़प लिया गया है।

घुमारवीं (जम्वाल): थाना घुमारवीं में वाहन से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पनौल निवासी नरेंद्र कुमार (41) पुत्र जगत पाल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पिकअप गाड़ी (नंबर एच.पी. 23ए-9614) को धोखाधड़ी से हड़प लिया गया है। शिकायतकर्त्ता के अनुसार उसने 21 मई, 2021 को अपनी पिकअप गाड़ी देवेंद्र कुमार पुत्र सोहन लाल, निवासी अमरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर को 20,000 रुपए मासिक किराए पर दी थी। देवेंद्र ने अजीत कुमार के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर तैयार किए। आरोप है कि दोनों ने गाड़ी को बिना मालिक की अनुमति और बिना कोई भुगतान किए अजीत कुमार पुत्र सोहन सिंह, निवासी अमरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के नाम घुमारवीं में पंजीकृत करवा दिया।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि पूरी प्रक्रिया में वाहन मालिक को न तो सूचित किया गया और न ही उससे कोई औपचारिक सहमति ली गई। गाड़ी की मालिकी हस्तांतरित होने के बाद शिकायतकर्त्ता को पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

